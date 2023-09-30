جوجل يحتفل بتماثيل عين الشيخ غزال الأكثر غموضًا في الأردن (صور)

وكالات

احتفل محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل"، صباح اليوم السبت، بتماثيل عين غزال، حيث أطلق محرك البحث شعار جديد يستند إلى تصميم مستوحى من تماثيل عين غزال الأثرية،

تماثيل عين غزال، هي مجموعة من التماثيل الغامضة التي تعود إلى العصور القديمة وتم اكتشافها في المملكة الأردنية، مما ألقى بالضوء على أصولنا المشتركة وعلى التطور البشري عبر العصور، تعرف هذه التماثيل بتماثيل عين غزال، وهي مجموعة من التماثيل المصنوعة من الجص، والتي تعود إلى العصر الحجري الحديث قبل الفخاري.

ويبلغ عمر تماثيل الشيخ غزال حوالي 9000 سنة، نظرًأ لكونها أحد أقدم التماثيل للشكل البشري، وهي التماثيل المكتشفة في الأردن في عام 1983، وتأتي احتفالات جوجل من خلال شعار مبتكر Google Doodle جديد يظهر على صفحتها الرئيسية للبحث.

صنع النحاتون القدماء تماثيل عين غزال، ولكن لا يمتلك الباحثون أي معلومات تدل علي السبب وراء صناعتها، إلا أنه من المعروف أنه بعد الانتهاء من صنع تماثيل عين غزال، دفنها الأسلاف في عصور ما قبل التاريخ بطريقة خاصة ومحاذاتها من الشرق إلى الغرب.

واكتشف علماء الآثار أول مخبأ لهذه التماثيل تحت الأرض في عام 1983 ومجموعة ثانية من المنحوتات في عام 1985 في عين غزال، وهو موقع من العصر الحجري الحديث في الأردن، وتصور تماثيل عين غزال الرجال والنساء والأطفال بملامح بشرية معقدة مثل العيون اللوزية والأنوف البارزة والأرجل وأصابع القدمين والأظافر الواقعية.

وقد اكتسبت التماثيل جاذبية كبيرة، والتي يمكن مشاهدتها اليوم في العديد من المتاحف حول العالم بما في ذلك متحف الأردن ومتحف الآثار الأردني والمتحف البريطاني ومتحف اللوفر أبوظبي.

وتعتبر تماثيل عين غزال من الآثار الهامة في المنطقة العربية، وتعود إلى العصور القديمة، حيث يرجع تاريخها إلى حوالي 8 آلاف عام، وتم اكتشافها خلال عام 1983 في موقع عين غزال في الأردن، وتمثل أحد أهم الاكتشافات الأثرية هناك.

وتعود التماثيل إلى الفترة بين العامين 7250 و 6500 قبل الميلاد، وتمثل أشكالا بشرية مجردة مصنوعة من الطين الصلصالي، تتميز بحجمها الكبير وأجسادها البيضاوية والباطنة، وتعكس براعة الحضارة التي صنعتها.