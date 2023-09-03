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BBC

مودى: الهند ستصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047

08:25 م الأحد 03 سبتمبر 2023

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

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نيودلهي - (د ب أ):
قال رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي إن النمو الاقتصادي في الهند هو " نتاج ثانوي طبيعي" للاستقرار السياسي لحكومته التي قضت تسع سنوات فى السلطة حتى الآن.
وأعرب مودى فى مقابلة حصرية مع وكالة " برس تراست أوف إنديا " الهندية بثتها اليوم الأحد عن تفاؤله بأن الهند " ستكون دولة متقدمة بحلول عام 2047 مع اختفاء الفساد والطائفية والنبذ في حياتنا الوطنية".
وشدد مودى أيضا فى المقابلة على ضرورة التواصل الواضح وفي الوقت المناسب بشأن موقف سياسات البنوك المركزية والإجراءات الخاصة بالسياسات التي تتخذها كل دولة في معركتها ضد التضخم حتى تتمكن من منع التداعيات السلبية على الدول الأخرى.

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ناريندرا مودي الهند

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