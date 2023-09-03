نتنياهو يطالب بترحيل المهاجرين الأفارقة من إسرائيل بعد أعمال شغب

تل أبيب - (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بترحيل المهاجرين الأفارقة من إسرائيل، عقب اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومهاجرين من اريتريا.

وأدت الاشتباكات العنيفة التي وقعت بعد ظهر أمس السبت، في جنوب تل أبيب بين مهاجرين إريتريين مؤيدين وآخرين معارضين للحكومة في أسمرة، إلى إصابة أكثر من 150 شخصا، من بينهم نحو 15 في حالة خطيرة. كما أصيب في المواجهات نحو 30 شرطيا.

وقال رئيس الوزراء اليوم الأحد خلال اجتماع مع لجنة وزارية معنية بشؤون الهجرة في إسرائيل، إنه "تم تجاوز الخط الأحمر.. أعمال شغب، حمام دم، هذا غير قانوني، ولا يمكننا قبوله".

ودعا إلى اتخاذ "تدابير قوية ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لأولئك المنخرطين في أعمال العنف ". ووجه اللجنة بإعداد خطة شاملة لترحيل كل المهاجرين الأفارقة من إسرائيل.

كان وزير المالية بتسلئيل سموتريش قد قال في بيان له إن "أعمال الشغب التي وقعت أمس السبت كانت مجرد عرض ترويجي لما ينتظرنا إذا لم نعيد المتسللين إلى أوطانهم"، مضيفا أن "محكمة العدل العليا مسؤولة عن أعمال الشغب هذه. ولهذا السبب فإننا نقود تعديلات على النظام القانوني تسمح للمسؤولين المنتخبين باتخاذ القرارات وتنفيذها".

وتصنف السلطات الإسرائيلية الكثير من طالبي اللجوء بأنهم "مهاجرون اقتصاديون"، ولا يتم قبول طلبات اللجوء إلا في حالات نادرة، قائلة إن إسرائيل ليست ملزمة قانونا بإستضافتهم، على الرغم من القوانين الدولية.

ويُقدر عدد المهاجرين الإريتريين في إسرائيل بحوالي 18 ألف مهاجر.