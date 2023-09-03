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BBC

البحرية الأوكرانية تعلن تدمير زورق روسي ومقتل وإصابة 8 أشخاص

07:26 م الأحد 03 سبتمبر 2023

البحرية الأوكرانية

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وكالات

أعلنت قوات البحرية الأوكرانية، تدمير زورق روسي KS-701، ما تسبب في مقتل 6 من ركابه، وإصابة 2 آخرين، اليوم الأحد.

وأعلنت البحرية الأوكرانية تمكنت من تدمير زورق دورية روسي أثناء محاولة إنزال، باستخدام طائرة بدون طيار من طراز TB2، بحسب موقع defenceblog.

وقالت البحرية الأوكرانية في بيان لها اليوم الأحد: “في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، خلال محاولة إنزال قوات روسية، تمكن الطيران البحري للقوات البحرية الأوكرانية من تدمير الزورق.

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البحرية الأوكرانية تدمير زورق روسي KS-701

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