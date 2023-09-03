الرئاسة التركية: أردوغان يلتقي بوتين غدا الاثنين في سوتشي

أنقرة - (د ب ا):

أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتوجه غداً الاثنين إلى مدينة سوتشي الروسية تلبية لدعوة نظيره فلاديمير بوتين.

وأضافت في البيان الصادر اليوم الأحد، أن الزيارة ستستغرق يوماً واحداً فقط.

ومن المقرر أن يبحث أردوغان وبوتين العلاقات التركية الروسية، إلى جانب تبادل الآراء حول الملفات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكرت تقارير أن الرئيس أردوغان سوف يبحث مع بوتين اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود التي أعلن بوتين وقف تنفيذها في شهر يوليو الماضي.

وبرر بوتين هذه الخطوة بأن العقوبات الغربية تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

كان قد تم التوصل في العام الماضي إلى اتفاق بوساطة تركيا والأمم المتحدة لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا، بعد أن أغلقت روسيا جميع الموانئ على البحر الأسود في إطار غزوها لأوكرانيا.