رئيس الجالية المصرية في بريطانيا تكشف هل تجاهل "الإنجليز" جنازة محمد الفايد؟



كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت ميرفت خليل رئيس اتحاد الجالية المصرية في المملكة المتحدة، عن أسباب عدم حضور أعضاء الجالية وممثلي السفارة المصرية في لندن، مراسم تشييع جثمان رجل الأعمال الشهير محمد الفايد الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

وشيعت جنازة الملياردير المصري محمد الفايد أمس الأول الجمعة، من مسجد ريجانز بارك في لندن، وسط تواجد العشرات من المصليين، دون تواجد لوسائل الإعلام.

وقالت "خليل" في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، لم نكن نعلم بالوفاة، وفوجئنا بها من خلال أحد أعضاء الجالية الذي كان يؤدي صلاة الجنازة هناك وعلم من قبيل الصدفة، وذلك يعود إلى إلى أن أولاد "الفايد" لم يكونوا على تواصل مع الجالية من الأساس، حيث تعاملوا مع موضوع الوفاة بشكل بسيط للغاية دون تسليط للضوء وتعاملوا مع الأمر على أنه سيتم دفنه في مزرعته الخاصة في أوكستد بجنوب غرب لندن، ونفس الأمر على المستوى الرسمي حيث أن مسئولي السفارة والقنصلية لم يعلموا بخبر الوفاة إلا بعد إنتهاء مراسم الجنازة وذلك لدفنه في بريطانيا، أما في حالة ترحيل الجثمان لمصر لدفنه بها، فسيكون لديهم علم مسبق وسيقومون بإجراء اللازم، إلا أن عائلة الفقيد لم تبلغهم بالأمر وهذا سبب عدم حضورهم.

وأرجعت رئيس اتحاد الجالية المصرية في المملكة المتحدة، سبب عدم حضور نخبة المجتمع الإنجليزي إلى عدم علمهم بالوفاة حينها، واستبعدت أن يكون لحادث وفاة ابنه دودي والأميرة ديانا عام 1997 بحادث سيارة في باريس علاقة بعدم حضورهم أو مندوبي القصر.

كما نفت "خليل" تجاهل الإعلام البريطاني لخبر الوفاة، وقالت إن "الفايد" كان شخصية لها ثقلها واحترامها في المجتمع البريطاني، وتأخر تناول وسائل الإعلام في لندن للخبر يرجع إلى محاولات التأكيد والتوثيق وليس لسبب آخر.

وأضافت أن رجل الأعمال محمد الفايد، لم يكن كثير الظهور في المناسبات العامة بشكل مستمر، وتلاشى ظهوره تدريجيا بعد حادث وفاة ابنه "دودي"، مشيرة إلى أن الفايد قبل هذا الحادث وبعده بفترة قليلة كان يتواصل مع الجالية وأعضائها، ولكن حديثا لم يكن هناك أي تواصل واضح وتحديدا في الأيام الأخيرة له حيث تدهورت صحته بسبب أمراض الشيخوخة.

وأكدت، أنه سيتم إقامة عزاء الملياردير المصري الراحل، محمد الفايد الجمعة المقبل في لندن.