أوكرانيا: قواتنا اخترقت الدفاعات الروسية في زاباروجيا

كييف - (بي بي سي)

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد أن قواته قد تمكنت من اختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة زاباروجيا الجنوبية التي تسيطر القوات الروسية عليها.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي، قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية الأوكرانية في المنطقة، لصحيفة الأوبزرفر البريطانية إن حقول الألغام الواسعة التي زرعها الروس هناك أعاقت قوات بلاده أسابيع وجعلتها عاجزة أمام هجمات المسيرات وعرضة لعمليات القصف التي تستهدفها.

ووفق ما أفاد به، فإنه وبمجرد أن تم اتمام عملية استئصال الألغام المزروعة في الأرض التي وصفها بـ " المنهكة" باشرت القوات الأوكرانية التقدم بما يوحي بأن الدفاعات الروسية لم تتمكن من اعتراضها على النحو المتوقع.

وتعليقا على تلك التطورات الميدانية قال مسؤول بوزارة الدفاع الأوكرانية لبي بي سي إن قوات بلاده قد "اكتسبت زخما" جديدا.