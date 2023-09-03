المحكمة الاتحادية العراقية توقف تنفيذ قرار تسليم مقر عمليات كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني

وكالات

أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية وقف تنفيذ أمر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتسليم مقر عمليات كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، وفقًا لما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، قرر السوداني تأجيل إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني بعد موجة اضطرابات أمنية اجتاحت شوارع محافظة كركوك شمالي بغداد.

وشهدت محافظة كركوك الليلة الماضية موجة اضطرابات على خلفية قرار من الحكومة العراقية بتسليم مبنى مقر قيادة العمليات المشتركة المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني رافقها إحراق إطارات وإطلاق الرصاص بشكل أوقع قتيلا من المدنيين وأصاب آخرين.