17 قتيلًا ومصابًا جراء حصيلة العنف بكركوك في العراق

بغداد - (د ب أ)

أفادت مصادر عراقية، اليوم الأحد، أن حصيلة الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها محافظة كركوك شمال بغداد الليلة الماضية وصلت إلى 4 قتلى و13 جريحًا.

وحسب المصادر، قامت القوات الأمنية برفع إجراءات حظر التجوال في ظل انتشار كثيف للقوات الأمنية في المحافظة.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي ، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أجرى اليوم اتصالين هاتفيين مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وبافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني لبحث الأوضاع الأمنية في كركوك.

ووفق البيان، شهد الاتصالان " تأكيداً مشتركاً على أهمية تفويت الفرصة عن كل محاولات الإساءة إلى الاستقرار والتعايش السلمي الذي تتمتع به مدينة كركوك، وما تم تثبيته بجهود أهلها الكرام بكل أطيافهم، وتضحيات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها وهي تهزم فلول الإرهاب" .

وكان السوداني قرر تأجيل إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني بعد موجة اضطرابات أمنية اجتاحت شوارع محافظة كركوك.

وقال راكان سعيد الجبوري محافظ كركوك ، في تصريح صحفي، إنه بعد اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة تقرر التريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك والتحدث مع المتظاهرين الذين قرروا سحب الخيم وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق .

وكانت محافظة كركوك شهدت الليلة الماضية موجة اضطرابات على خلفية قرار من الحكومة العراقية بتسليم مبنى مقر قيادة العمليات المشتركة المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني رافقها إحراق إطارات وإطلاق الرصاص بشكل أوقع قتلى من المدنيين وأصاب آخرين.

وسارعت الحكومة العراقية إلى فرض حظر شامل للتجوال في محافظة كركوك ونشر قوات أمنية عسكرية في الشوارع وشن حملة اعتقالات طالت عددا من المتظاهرين.

وأجرى السوداني الليلة الماضية سلسلة اتصالات مع القيادات الكردية والعسكرية والأمنية لضبط الأمن العام في محافظة كركوك، فيما طالبت القوى السياسية جميع الأطراف في محافظة كركوك بضبط النفس وعدم الإنزلاق في الصراعات التي لا تخدم الأهالي في كركوك.