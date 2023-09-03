هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا استهدفت منشآت صناعية مدنية بأوديسا

وكالات

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا استهدفت منشآت صناعية مدنية في مدينة أوديسا، وفقًا لما أوردته قناة العربية.

ومن جانبه قال قائد القوات البرية الأوكرانية ، إن قواتنا تتقدم في جبهة باخموت بلا توقف.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قوات كييف "تتقدم" في هجومها المضاد على القوات الروسية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وتابع زيلينسكي على تطبيق "تليجرام": "أن القوات الأوكرانية تتقدم برغم كل شيء ومهما كان ما يقوله أي أحد، نحن نتقدم، وذلك هو الأمر الأهم. نحن نتحرك".