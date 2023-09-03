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BBC

اندلاع حريق بمستودع محروقات في غرب روسيا (فيديو)

01:14 م الأحد 03 سبتمبر 2023

ارشيفية

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(وكالات)

اندلع حريق اليوم الأحد في مستودع للوقود في مدينة بطرسبورج شمال غربي روسيا.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه لم يتم تسجيل إصابات في الحادث، وأن فرق الإطفاء تواصل إخماد الحريق.

وقال شهود عيان إن أعمدة الدخان يمكن رؤيتها من أنحاء مختلفة في المدينة وأن أصوات انفجارات تسمع في مكان الحادث.

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حريق بمستودع محروقات روسيا مدينة بطرسبورج وزارة الطوارئ الروسية

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