اندلاع حريق بمستودع محروقات في غرب روسيا (فيديو)

(وكالات)

اندلع حريق اليوم الأحد في مستودع للوقود في مدينة بطرسبورج شمال غربي روسيا.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه لم يتم تسجيل إصابات في الحادث، وأن فرق الإطفاء تواصل إخماد الحريق.

وقال شهود عيان إن أعمدة الدخان يمكن رؤيتها من أنحاء مختلفة في المدينة وأن أصوات انفجارات تسمع في مكان الحادث.