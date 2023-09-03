بغداد - (د ب أ)

قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة تأجيل إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني بعد موجة اضطرابات أمنية اجتاحت شوارع محافظة كركوك شمالي بغداد.

وقال راكان سعيد الجبوري محافظ كركوك، في تصريح صحفي، إنه بعد اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة تقرر التريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك والتحدث مع المتظاهرين الذين قرروا سحب الخيم وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق.

وكانت محافظة كركوك شهدت الليلة الماضية موجة اضطرابات على خلفية قرار من الحكومة العراقية بتسليم مبنى مقر قيادة العمليات المشتركة المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني رافقها إحراق إطارات وإطلاق الرصاص بشكل أوقع قتيلا من المدنيين وأصاب آخرين.

وسارعت الحكومة العراقية إلى فرض حظر شامل للتجوال في محافظة كركوك ونشر قوات أمنية عسكرية في الشوارع وشن حملة اعتقالات طالت عددا من المتظاهرين.

وأجرى السوداني الليلة الماضية سلسلة اتصالات مع القيادات الكردية والعسكرية والأمنية لضبط الأمن العام في محافظة كركوك فيما طالبت القوى السياسية جميع الأطراف في محافظة كركوك بضبط النفس وعدم الإنزلاق في الصراعات التي لا تخدم الأهالي في كركوك.