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BBC

حرائق إفروس في اليونان تدخل يومها الـ16 (فيديو)

11:40 ص الأحد 03 سبتمبر 2023

حرائق إفروس في اليونان

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أثينا - (د ب أ)

ذكر المتحدث باسم "خدمة الإطفاء" اليونانية، يوانيس أرتوبيوس، أنه مع دخول حرائق الغابات في جزيرة "إفروس" اليوم السادس عشر كانت جبهة حرائق الغابات الرئيسية تقع جنوب قرية سوفلي بين منطقتي لوكيميس وبروفاتوناس.

وأضاف المتحدث صباح اليوم الأحد على قناة "آي.آر.تي" اليونانية، صباح اليوم الأحد أن الجهود تتركز في المنطقة، جنوب غابة "داديا"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.

وفي "إفروس"، تشارك في جهود مكافحة الحرائق، 122 سيارة إطفاء وطاقم مكون من 582 فردا و16 فريقا من رجال الإطفاء، تدعمهم 17 طائرة إطفاء.

وكان الحريق الذي اندلع يوم 19 أغسطس الماضي قد دمر منازل ومساحات واسعة من الغابات في منطقتي "اليكساندروأوبولي" و"إفروس" بالقرب من الحدود التركية.

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