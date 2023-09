حرائق إفروس في اليونان تدخل يومها الـ16 (فيديو)

أثينا - (د ب أ)

ذكر المتحدث باسم "خدمة الإطفاء" اليونانية، يوانيس أرتوبيوس، أنه مع دخول حرائق الغابات في جزيرة "إفروس" اليوم السادس عشر كانت جبهة حرائق الغابات الرئيسية تقع جنوب قرية سوفلي بين منطقتي لوكيميس وبروفاتوناس.

وأضاف المتحدث صباح اليوم الأحد على قناة "آي.آر.تي" اليونانية، صباح اليوم الأحد أن الجهود تتركز في المنطقة، جنوب غابة "داديا"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.

