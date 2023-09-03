كوريا الشمالية تعلن إطلاق صواريخ بعيدة المدى خلال التدريبات العسكرية

سول - (د ب أ)

أعلنت كوريا الشمالية أن الصواريخ التي أطلقتها في وقت مبكر صباح أمس السبت، كانت صواريخ "كروز" بعيدة المدى.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد أن اللجنة العسكرية المركزية لحزب "العمال الحاكم" أمرت بإجراء تدريب عسكري حول ردع خطة الأعداء لشن حرب عدوانية في إشارة واضحة إلى تدريبات "درع الحرية أولتشي" التي تجريها سول وواشنطن.

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية أن الوحدة الغربية التابعة للجيش الشعبي الكوري الشمالي المسلحة بصواريخ كروز الاستراتيجية أجرت تدريبا على إطلاق الصواريخ لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي لإصدار تحذير بشأن أزمة نووية.

وتابعت الوكالة أن الوحدة الصاروخية أطلقت صاروخي كروز استراتيجيين، بعيدي المدى، من مصب نهر "تشونجتشون" باتجاه البحر الأصفر.

وكانت وسائل إعلام كورية جنوبية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد، بأن كوريا الشمالية أجرت تدريبات على "محاكاة هجوم نووي تكتيكي"، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق بيونج يانج صواريخ كروز في أعقاب مناورات مشتركة كبيرة بين سول وواشنطن.