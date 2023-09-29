روسيا تحذر ألمانيا من التدخل في علاقاتها الاقتصادية

موسكو - (د ب أ):

حذرت روسيا اليوم الجمعة، من التدخل في علاقاتها الاقتصادية وذلك في أعقاب لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس بالرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، بعد يوم من اجتماع شولتس وتوكاييف، حقيقة أن العقوبات الغربية ضد موسكو قد أثيرت في محادثات الجانبين الألماني والكازاخي في برلين.

وأضافت الوزارة، أن روسيا تعول على قدرتها على مواصلة تعاونها الاقتصادي الفعال وعلاقات حسن الجوار مع كازاخستان دون "تدخل سلبي" من الخارج.

وقالت الوزارة في بيانها إن التجارة ، بشكل خاص، شاملة و"تحقق فوائد كبيرة لكلا البلدين".

وفي الاجتماع مع توكاييف ، امتدح شولتس جهود الرئيس الكازاخي لمنع التحايل على العقوبات المفروضة على الجارة روسيا. وقال المستشار إن اتخاذ حكومة كازاخستان إجراءات مضادة كان أمرا "جيدا ومفيدا".

يشار إلى أن العديد من السلع الخاضعة للعقوبات الغربية تدخل إلى روسيا عبر كازاخستان.

والتقى شولتس برؤساء دول آسيا الوسطى قرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان اليوم الجمعة في قمة مشتركة في المستشارية.

ويشار إلى أن تلك الدول، التي تقع بقوة حتى الآن تحت النفوذ الروسي، لديها مواد خام مهمة لتقديمها لألمانيا.

ورغم ذلك، تعرض بعضها أيضا لانتقادات دولية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، تعتبر تركمنستان الغنية بالغاز دولة دكتاتورية مغلقة على غرار كوريا الشمالية.