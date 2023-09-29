الكويت تدين الهجمات التي استهدفت تجمعات دينية في باكستان

الكويت - (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها للهجمات الغادرة التي استهدفت تجمعات دينية بعدد من الأقاليم في باكستان والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وقالت (الخارجية) في بيان لها اليوم الجمعة إن دولة الكويت إذ "تؤكد رفضها القاطع لجميع أشكال العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء لتعرب عن تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الداخلي".

وتقدمت الوزارة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية باكستان الإسلامية ولذوي الضحايا الأبرياء معربة في الوقت ذاته عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة ومسؤولون في قطاع الصحة الباكستاني إن ما لا يقل عن 57 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 60 في هجوم انتحاري وانفجار آخر وقعا بمسجدين، في ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان خلال فعاليات بمناسبة المولد النبوي.

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين الذي ذكرت وسائل الإعلام أن أحدهما أدى إلى حصار العشرات تحت الأنقاض. وأعلن وزير الإعلام في ولاية بلوشستان جان اشكزاي الحداد لثلاثة أيام، فيما اكتظت المستشفيات بالجرحى ولجأت سلطات الولاية إلى منصات التواصل الاجتماعي لإطلاق نداءات للتبرع بالدم.