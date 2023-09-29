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أذربيجان تحتجز وزير الدفاع السابق لإقليم ناجورنو كاراباخ

09:27 م الجمعة 29 سبتمبر 2023

أرشيفية

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برلين - (د ب أ):
احتجز جيش أذربيجان وزير دفاع سابق لناجورنو كاراباخ، ذلك الإقليم المتنازع عليه مع أرمينيا، وسيطرت عليه في عملية خاطفة.
ووفقا لقوات الحدود الأذرية اليوم الجمعة، جرى إلقاء القبض على ليفون منازكانيان لدى محاولته مغادرة ناجورنو كاراباخ متوجها إلى أرمينيا.
وقالت إن منازكانيان، الذي كان وزير دفاع الإقليم في الفترة بين عامي 2015 و2018، قد اقتيد إلى العاصمة الأذرية باكو.
وكان رئيس الوزراء السابق لإقليم ناجورنو كاراباخ، روبين فاردانيان، قد جرى احتجازه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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جيش أذربيجان ناجورنو كاراباخ أرمينيا

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