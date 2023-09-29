أسير فلسطيني يقيم علاقة مع 5 مجندات.. تفاصيل فضيحة جديدة داخل سجن بإسرائيل

وكالات:

كشف تحقيق أمني داخل إسرائيل، إقامة 5 مجندات يعملن كحارسات في أحد السجون، علاقة حميمية مع أسير فلسطيني داخل محبسه، يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن معلومات استخباراتية تلقاها جهاز الأمن الإسرائيلي، تفيد بأن جندية في الخدمة الإلزامية تعمل كحارسة للسجن، أقامت علاقة حميمية مع سجين فلسطيني خلال العام الماضي.

وقالت إن الفلسطيني حكم عليه عليه بالسجن مدى الحياة، بزعم تورطه في هجوم في وسط إسرائيل قُتل فيه إسرائيليون.

وادعى محامي إحدى المجندات أن العلاقة أُجبرت عليها ولم تكن بالتراضي - لكن ضابط شرطة كبير ادعى من ناحية أخرى أن هناك أدلة "تضعف إلى حد كبير" روايتها.

وكشف جهاز الأمن الإسرائيلي أن السجين الفلسطيني يحتفظ بهاتف محمول في زنزانته، يستخدمه لمراسلة حارسات السجن وحتى استقبال وتبادل الصور معهن.

وأشار يديعوت أحورونوت، إلى أن حارسة السجن التي تم التحقيق معها تقترب من نهاية خدمتها العسكرية. وتستعد الشرطة لاستدعاء حارسات السجن الأربع الأخريات للاستجواب، والمشتبه في تواصلهن مع نفس السجينة.

وتأتي تلك الواقعة، بعد التسريبات التي تناولتها وسائل إعلام إسرائيلية، العام الماضي، عن تعرض حارسات للاعتداء الجنسي، أثناء خدمتهن في مصلحة السجون.