فضيحة "قطر جيت".. إطلاق سراح الشخصية الرئيسية في قضية الفساد التي هزت أوروبا

بروكسل - (د ب أ):

أكد مكتب المدعي العام البلجيكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق سراح أنطونيو بانزيري، الشخصية الرئيسية في التحقيق في قضية الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي، من الإقامة الجبرية.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام البلجيكي إن العقل المدبر المزعوم لما تسمى بفضيحة "قطر جيت" لا يزال ممنوعا من الاتصال بالمشتبه بهم الآخرين في القضية ويتعين عليه البقاء في بلجيكا.

وكان بانزيري، وهو نائب سابق في الاتحاد الأوروبي من إيطاليا، آخر مشتبه به يخضع للمراقبة الإلكترونية في بلجيكا.

وهو متهم بأنه عضو رئيسي في فضيحة النقد مقابل النفوذ التي يشتبه في أن العديد من كبار الشخصيات في بروكسل تعاملوا فيها لصالح حكومتي قطر والمغرب مقابل المال.

ويتهم ممثلو الادعاء المتهمين بالفساد وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.

وكان بانزيري قد وقع اتفاقا مع الادعاء في يناير الماضي، وافق فيه على التعاون مع التحقيق مقابل قضاء عقوبة سجن مدتها أقل. وإضافة إلى ذلك ، تمت مصادرة الأصول التي تبلغ نحو مليون يورو.

والمشتبه به الآخر في القضية هي النائبة السابقة لرئيس البرلمان الأوروبي ، إيفا كايلي، التي أطلق سراحها من الإقامة الجبرية في مايو الماضي.

ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن إثبات هذه الاتهامات.