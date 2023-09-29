ألمانيا تتعهد بتقديم ملايين اليوروات إلى دول غرب أفريقيا

برلين - (د ب أ):

عبرت ألمانيا عن رغبتها في مساعدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لتأمين السلام في المنطقة بتوفير ملايين اليوروات في شكل مساعدات. وتأتي الخطوة في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في هذه المنطقة.

وأعلنت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية اليوم الجمعة أن القيمة الإجمالية لمبلغ الدعم ستصل إلى 81 مليون يورو (86 مليون دولار)

وجرى حاليا تعليق عضوية 4 دول بالمجموعة المؤلفة من 15 عضوا عقب انقلابات عسكرية. وتعرض معظم الديمقراطيات الأخرى في المجموعة لانقلابات عسكرية من قبل، وتخشى من تدهور الوضع الأمني بالمنطقة.

وهددت إيكواس بأن تتدخل عسكريا في النيجر إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري بعد انقلاب وقع مؤخرا، لكنها لم تتخذ بعد مثل هذا الإجراء.

وقالت وزيرة التنمية الألماني سفينيا شولتسه في بيان إن الهدف هو دعم الحلول من المنطقة بفعالية من أجل السلام والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى التصدي إلى الأسباب الرئيسية للصراعات.

وجاء في البيان أن "ذلك يشمل تنمية اقتصادية توفر وظائف للسكان الشباب، وأنظمة أمان اجتماعي، وسلطات محلية ترعى الشعب بشكل واضح".

ومن بين القطاعات التي ستوجه إليها الأموال، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وسلاسل الإمدادات المستدامة.