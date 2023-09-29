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BBC

مصر تدين هجومين إرهابيين في باكستان

06:43 م الجمعة 29 سبتمبر 2023

وزارة الخارجية المصرية

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القاهرة - (أ ش أ):
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان ، والذي أسفر عن مقتل واصابة العديد من الضحايا، وكذلك الانفجار الذي وقع قرب مدينة بيشاور، والذي أدى إلى مقتل عشرات آخرين من الضحايا.
وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة ،موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، مؤكدة على تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الظواهر.
وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

هذا المحتوى من

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