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BBC

مصر تدين هجومين إرهابيين في باكستان

04:09 م الجمعة 29 سبتمبر 2023

باكستان ارشيفية

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مصراوي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري، الهجوم الإرهابي، الذي وقع اليوم الجمعة، في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأسفر الهجوم الانتحاري عن مقتل واصابة العديد من الضحايا، وكذلك الانفجار الذي وقع قرب مدينة بيشاور، والذي أدى إلى مقتل عشرات آخرين من الضحايا.

وجددت مصر موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، مؤكدة تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الظواهر.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

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