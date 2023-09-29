انتشال جثة طيار بعد سقوط طائرة مروحية بالبحر قبالة جزيرة يونانية

أثينا- (د ب أ)

ذكرت قناة "آي.آر.تي" اليوم الجمعة، أنه تم انتشال جثة طيار بعد يوم من سقوط طائرة مروحية ، كانت تحلق فوق جزيرة "إيفيا" اليونانية التي ضربتها عاصفة.

وذكر خفر السواحل أنه تم العثور على جثة الطيار، على عمق 52 مترا، بينما كان انتشاله صعبا، بسبب تناثر الحطام في البحر، مما أدى إلى الحد من الرؤية، طبقا لما ذكره صحفيون في الموقع.

كانت المروحية تحلق فوق شمال الجزيرة الواقعة على بحر "إيجه"، التي ضربتها عاصفة.

وبدأت عملية بحث وإنقاذ، وكان يُعتقد في بادئ الأمر أن شخصين كانا على متنها، لكن تم العثور على جثة الطيار فقط.

ولم يعرف بعد سبب الحادث.

كانت اليونان قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إن شخصا لقى حتفه، وفُقد آخر بسبب العاصفة دانيال التي تسببت في دمار في معظم أنحاء اليونان، حيث غمرت المياه الطرق في عدة بلدات ومدن.

وعلى الرغم من أن العواصف أضرت بنشاط السائحين في المناطق التي ضربتها، إلا أن الكثير من اليونانيين كانوا سعداء بهطول أمطار غزيرة تمكنت من إخماد حرائق الغابات في البلاد .