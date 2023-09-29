إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في إقليم بلوشستان الباكستاني
وكالات
أعلن وزير الإعلام في إقليم "بلوشستان" الباكستاني، جان أشاكزاي، الحداد لمدة ثلاثة أيام على خلفية سقوط عشرات القتلى والجرحى في التفجير الانتحاري الذي وقع بالقرب من مسجد خلال موكب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في منطقة "ماستونج" بالاقليم.
وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الجمعة، أن أشاكزاي ناشد المواطنين التبرع بالدم بشكل عاجل للمساعدة في إنقاذ الجرحى.
وقد أسفر التفجير الانتحاري عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصًا من بينهم ضابط شرطة، بالإضافة إلى إصابة نحو 50 آخرين بعضهم في حالة حرجة.
سوق مصراوى
-
قائمة مشتريات أهم أساسيات المطبخ الشهرية.. بأقل من 614 جنيهاتفاصيل
-
أحدث موديلات الأحذية النسائية لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أسرع طريقة لخسارة الوزن وحرق الدهون من المنزلتفاصيل
-
أفكار هدايا تناسب مواليد برج الميزانتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفستان النسائي.. بسعر يبدأ من 104 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وقت للشراء.. أسعار الدفائات الكهربائية مع بداية الخريفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: