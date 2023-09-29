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إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في إقليم بلوشستان الباكستاني

01:51 م الجمعة 29 سبتمبر 2023

التفجير الانتحاري بباكستان

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وكالات

أعلن وزير الإعلام في إقليم "بلوشستان" الباكستاني، جان أشاكزاي، الحداد لمدة ثلاثة أيام على خلفية سقوط عشرات القتلى والجرحى في التفجير الانتحاري الذي وقع بالقرب من مسجد خلال موكب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في منطقة "ماستونج" بالاقليم.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الجمعة، أن أشاكزاي ناشد المواطنين التبرع بالدم بشكل عاجل للمساعدة في إنقاذ الجرحى.

وقد أسفر التفجير الانتحاري عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصًا من بينهم ضابط شرطة، بالإضافة إلى إصابة نحو 50 آخرين بعضهم في حالة حرجة.

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