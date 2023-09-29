باكستان: انفجار في مسجد قرب بيشاور أثناء صلاة الجمعة

وكالات

أفادت وكالة رويترز للأنباء وقوع انفجار ثان في مسجد قرب مدينة بيشاور أثناء صلاة الجمعة.

وأعلنت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الجمعة، بأن عدد ضحايا الانفجار بالقرب من مسجد في باكستان ارتفع إلى 52 قتيلا، وفقا لآخر إحصاء، وأُصيب 50 آخرون.

وأضافت وسائل الإعلام، أن 34 شخصا قتلوا بسبب انفجار في مدينة ماستونج في مقاطعة بلوشستان، وتعتقد السلطات أن الانفجار نتج عن عملية انتحارية.

وتابعت وسائل الإعلام: "قتل ما لا يقل عن 52 شخصا، بينهم ضابط شرطة، وأصيب أكثر من 50 شخصا".

وفي الشأن ذاته كشف ممثلو السلطات الصحية المحلية لصحيفة "داون" الباكستانية، فإن البيانات التي تم نشرها سابقا عن أكثر من 130 ضحية لم تكن صحيحة، إذ حدث الارتباك بسبب أن اثنين من المستشفيات كررا أرقام البيانات.

وذكرت قناة "جيو" التلفزيونية أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد، حيث كان الناس يتجمعون للاحتفال بذكرى مولد النبي محمد، ولم يتم تحديد سبب الانفجار بعد.