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BBC

مصدر طبي باكستاني: ارتفاع عدد قتلى تفجير بلوشستان لـ52 وأكثر من 55 مصابًا

11:47 ص الجمعة 29 سبتمبر 2023

شرطة باكستان

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وكالات

ارتفع عدد قتلى انفجار بلوشستان بجنوب غرب باكستان، إلى 52 وأكثر من 55 مصابًا، حسبما أفادت فضائية العربية، نقلًا عن مصدر طبي باكستاني.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت الشرطة الباكستانية، لوكالة رويترز، إن 13 شخصًا على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 50، في تفجير انتحاري بإقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وقال ضابط الشرطة المحلية جاويد ليهري يبدو أنه هجوم انتحاري، مضيفًا أن المفجر فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مدير الشرطة نواز جيشكوري.

وكانت محافظة بلوشستان الجنوبية الغربية في الماضي موقعًا لهجمات شنها متشددون إسلاميون وانفصاليون.

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