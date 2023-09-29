إعلان

BBC

13 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا في تفجير انتحاري بباكستان

11:15 ص الجمعة 29 سبتمبر 2023

الشرطة الباكستانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قالت الشرطة الباكستانية، لوكالة رويترز، إن 13 شخصًا على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 50، في تفجير انتحاري بإقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وقال ضابط الشرطة المحلية جاويد ليهري يبدو أنه هجوم انتحاري، مضيفًا أن المفجر فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مدير الشرطة نواز جيشكوري.

وكانت محافظة بلوشستان الجنوبية الغربية في الماضي موقعًا لهجمات شنها متشددون إسلاميون وانفصاليون.

سوق مصراوى

الشرطة الباكستانية تفجير انتحاري باكستان

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market