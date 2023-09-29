13 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا في تفجير انتحاري بباكستان
وكالات
قالت الشرطة الباكستانية، لوكالة رويترز، إن 13 شخصًا على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 50، في تفجير انتحاري بإقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.
وقال ضابط الشرطة المحلية جاويد ليهري يبدو أنه هجوم انتحاري، مضيفًا أن المفجر فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مدير الشرطة نواز جيشكوري.
وكانت محافظة بلوشستان الجنوبية الغربية في الماضي موقعًا لهجمات شنها متشددون إسلاميون وانفصاليون.
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