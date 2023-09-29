سفير مصر لدى هولندا يلتقي وزير الهجرة الهولندي

مصراوي

التقى السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، بوزير الهجرة الهولندي، السيد Eric van der Burg ، حيث تركز اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات بين مصر وهولندا في مجال الهجرة، والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وهولندا، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الهولندية إلى مصر في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتطوير التعاون بين الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة المصرية ونظيرتها الهولندية.

كما تم تناول أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، واستعراض آليات هذا التعاون، وجهود تطويره ودفعه قدماً، انطلاقاً من موقع مصر الرائد وشراكتها الهامة مع الاتحاد الأوروبي ودورها المحوري في المنطقة.