الكرملين: بوتين يكلف القائد السابق في فاجنر بتدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا

وكالات

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساعد سابق لقائد مجموعة فاجنر المسلحة يفغيني بريغوجين الذي قتل في تحطم طائرة نهاية أغسطس الماضي، تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال بوتين في بيان صادر عن الكرملين، اليوم الجمعة، موجهًا حديثه إلى أندريه تروشيف "خلال الاجتماع الأخير طرحنا فكرة انخراطك في تدريب وحدات متطوعين قادرة على شن مهمات قتالية مختلفة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في أوكرانيا.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله، اليوم الجمعة، إن أندريه تروشيف القيادي السابق في مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يعمل حاليا لصالح وزارة الدفاع الروسية.

وبحسب الكرملين ناقش تروشيف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، سبل استخدام وحدات القتال التطوعية في حرب أوكرانيا.

ولعب مقاتلو فاجنر دورا مهما في سيطرة روسيا على مدينة باخموت الشرقية في مايو، بعد واحدة من أطول وأشرس المعارك في حرب موسكو المستمرة منذ 19 شهرا في أوكرانيا.

ومنذ مقتل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين في 23 أغسطس عندما تحطمت طائرة خاصة كان يستقلها في ظروف لم تتضح ملابساتها، سعى الكرملين إلى إخضاع المجموعة لسيطرة أكثر صرامة من الدولة.