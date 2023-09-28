بايدن: هناك شيء خطير يحدث في أمريكا

وكالات

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، كلمة تكريما لإرث السيناتور جون ماكين، قال خلالها إن رئيس الولايات المتحدة يجب أن يكون رئيسا لجميع سكان البلاد.

وأكد بايدن، أن الولايات المتحدة تشهد مخاوف من تراجع الديمقراطية الأمريكية وعلى الجميع القبول بنتائج الانتخابات مهما كان الانتماء الحزبي، وشدد قائلا: لست رئيسا لجزء من الأمريكيين على حساب الجزء الآخر.

وأضاف بايدن خلال كلمته، أن هناك حركات متطرفة تنشط في المجتمع الأمريكي وتنتمي إلى الحزب الجمهوري، وأفاد بأن مستقبل الديمقراطية في أمريكا يكمن في دستورنا ولا مكان للعنف السياسي.

وعن علاقة بلاده بالصين قال الرئيس الأمريكي، أنا أكثر رئيس جلس مع رئيس صيني لمدة تجاوزت 60 ساعة.

وأضاف بايدن، أن هناك شيء خطير يحدث في أمريكا وهو تعريض الديمقراطية للخطر، وأوضح أن الرئيس السابق دونالد ترامب يعتقد أنه فوق القانون، وهو أمر خطير أن نظن ذلك.

وشدد بايدن على أن ترامب حاول تقويض عمل المؤسسات الديمقراطية الأمريكية ويعتقد أنه فوق القانون والدستور الأمريكي.