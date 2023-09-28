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BBC

نقابة أطباء السودان: نحو 5 آلاف مصاب بحمى الضنك في ولاية واحدة

09:15 م الخميس 28 سبتمبر 2023

حمى الضنك

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وكالات

أكدت عضو نقابة الأطباء في السودان، سيرين عبدالمنعم، اليوم الخميس أن هناك أعدادا كبيرة للغاية من الإصابة بحمى الضنك في مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر وفي الولاية بصورة عامة، خاصة بين الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل.

وأضافت أن "عدد الإصابات في ولاية البحر الأحمر لا يقل عن ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف إصابة، أما في بورتسودان فهناك حوالي ألف إصابة، معظمهم من الأطفال". وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

كما أكدت، أن هناك "حوالي ألفي طفل مصابون بالحمى في مدينة بورتسودان، ثبت أن بينهم حوالي 600 على الأقل مصابون بحمى الضنك".

إلى هذا، حذرت مصادر طبية ومسعفون، أمس الأربعاء، من تفشي حمى الضنك والكوليرا في عدد من الولايات السودانية.

وفي أغسطس الماضي، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها من تدهور الأوضاع الصحية في السودان، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين ونقاط الدخول الحدودية ومراكز الاستقبال المؤقت في الدول المجاورة.

يأتي انتشار حمى الضنك بعد أكثر من خمسة أشهر على اندلاع القتال بين قوات الجيش والدعم السريع في الخامس عشر من أبريل نيسان.

يذكر أن القطاع الطبي في السودان، يعاني من العديد من المشكلات التي تعيق تقديم الخدمات للمرضى حتى قبل اندلاع الحرب.

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