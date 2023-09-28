إصابة 5 أشخاص في هجوم بسكين على مدرسة بإسبانيا

مدريد- (د ب أ)

قالت الشرطة الإسبانية إن ثلاثة معلمين وطالبين، على الأقل، أصيبوا جراء هجوم بسكين في مدرسة ثانوية بمدينة خيريز دي لا فرونتيرا، جنوب غربي البلاد، اليوم الخميس.

وألقي القبض على صبي /14 عاما/ على خلفية الواقعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه تم العثور على سكينين في حيازة الصبي ويعتقد أنه تم استخدامهما في الهجوم.

وأضاف المتحدث أنه جرى إخلاء المدرسة.

وقالت ماريا خوسيه جارسيا، رئيسة بلدية خيريز دي لا فرونتيرا، عبر التلفزيون إنه تم فتح تحقيق في الواقعة. ولم يتم بعد تحديد ملابسات الواقعة.

وبحسب تقارير إعلامية، لم يصب أي من الخمسة بجروح تشكل خطورة على الحياة. وتتلقى معلمة العلاج بالمستشفى بسبب إصابة في العين.

ويمكن مقاضاة منفذ الهجوم جنائيا بموجب القانون الإسباني، حيث تجاوز 14 عاما.

ونقلت صحيفة "إل باييس" عن طالبة قولها إن منفذ الهجوم أخذ سكيني مطبخ من حقيبة ظهره حوالي الساعة 0820 صباحا (0620 بتوقيت جرينتش) وطعن طالبا آخر كان يجلس أمامه صائحا: "سأقتلك"، ثم هاجم طلابا ومعلمين في فصول أخرى، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأضافت الطالبة للصحيفة: "لم أكن أعرفه جيدا ... لكنه كان دوما وحيدا"، ووصفته أيضا بأنه ذكي ومجتهد، مشيرة إلى أن زملاءه في الفصل كانوا يسخرون منه بسبب هذا.