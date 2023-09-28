مسلح يطلق النار على مستشفى ومنزل بهولندا وسقوط جرحى
أمستردام- (د ب أ)
أطلق مسلح يرتدي ملابس القتال النار على ثلاثة أشخاص وأصابهم بجروح في مستشفى تعليمي، ومنزل قريب، بمدينة روتردام الهولندية، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الخميس.
والمشتبه به من سكان روتردام، ويبلغ من العمر 32 عاما، وقد اقتيد إلى مقر الاحتجاز من على مهبط الطائرات المروحية للمستشفى الجامعي بعد عملية مطاردة من الشرطة.
وقال متحدث باسم الشرطة، إن المحققين يعتقدون أن الرجل مسؤول عن الحادثين.
وتم الإبلاغ عن إطلاق نار لأول مرة في شقة بغرب المدينة، حيث أصيب شخصان.
وبعد وقت قصير، تم إطلاق نار في قاعة محاضرات بمركز "إيرازموس" الطبي الجامعي، على مسافة حوالي 5ر1 كيلو متر من الموقع الأول.
واندلع حريق في المستشفى أيضا، وفي أنحاء من المجمع الذي جرى إخلاؤه.
ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات بشأن حالة المصابين.
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