السوداني: سنحاسب المسؤولين عن كارثة قاعة أفراح نينوى

بغداد- (د ب أ)

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس، موقف الحكومة بعدم التساهل مع أي حالة تقصير وأن المقصرين يجب أن يحاسبوا وفق القانون.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، قال السوداني خلال زيارته اليوم مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى، لتقديم العزاء لأسر ضحايا حريق قاعة الأعراس،: "لن يكون هناك تساهل مع أية حالة تقصير من قبل أي موظف بالدولة، وهذا هو منهج الحكومة".

وأضاف أن: "هذا الحادث الأليم أصاب كل العراقيين، ونجد علامات الحزن والمواساة تعمّ كل أرجاء بلدنا، في صورة من صور التكاتف والتآزر والأخوة".

وأكد رئيس الحكومة العراقية "هناك تقصير وإهمال وعدم إحساس بالمسؤولية، وواجبنا كدولة أن نقف عند هذا الخلل الكبير ومن ساعة الحادث أوعزت إلى وزيري الداخلية والصحة للتواجد والوقوف على ملابسات الحادث، والإشراف على معالجة المصابين وانتشال الضحايا، وكان لدينا اتصال متواصل مع محافظ نينوى" .

وقال" أن نتائج التحقيقات ستوضح المقصرين كما اتضحت مسبقاً الجهات المقصرة في تشييد بناية تخلو من شروط السلامة وفي الوصف القانوني هناك إهمال إزاء بناية مشيدة بالتجاوز، وكان يفترض أن يكون هناك إجراء من قبل رئيس الوحدة الإدارية والدوائر المعنية".

وأكد" هذا الحادث مناسبة للوحدة والتضامن وتعزيز قيم التعايش التي تجمعنا، ويجب أن نتضامن بكل ما لدينا من عناصر القوة وسيُنقل المصابون إلى خارج العراق، بناءً على التقارير الطبية الصادرة عن وزارة الصحة وسنستخدم كل الصلاحيات لرعاية عوائل الضحايا والمصابين وتعويضهم عن آثار الحادث الأليم".

ووصل السوداني، في وقت سابق اليوم، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية (بغديدا).

وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى ما أدى إلى سقوط 93 قتيلا وأكثر من مئة مصاب، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.