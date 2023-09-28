مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار غاز مزعوم بتركيا

اسطنبول- (د ب أ)

لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون اليوم الخميس، بعدما تردد أنه انفجار غاز في مبنى سكني في مدينة اسطنبول التركية، حسبما أفادت السلطات المحلية

وقال مكتب حاكم المدينة، إن حالة اثنين من المصابين حرجة.

وأضاف المكتب، أنه يعتقد أن ضغط الغاز الطبيعي تسبب في الانفجار الذي وقع في منطقة باهجيليفلر.

وانهارت جدران الطابق العلوي من المبنى المكون من خمسة طوابق، مما أدى إلى سقوط الحطام في الشارع وعلى السيارات المتوقفة، حسبما أظهرت لقطات مصورة من محطة (تي.آر.تي) التركية الرسمية.

ونقلت القناة عن هاكان بهادر رئيس بلدية باهجيليفلر قوله إنه تم إجلاء السكان في المباني المتضررة والمجاورة.

وأضاف القناة التركية، أن التحقيق لا يزال جاريا لكشف ملابسات الحادث.