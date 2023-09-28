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BBC

سقوط مروحية وغرقها عند جزيرة يونانية

04:53 م الخميس 28 سبتمبر 2023

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أثينا - (د ب أ)

سقطت مروحية كانت تحلق فوق جزيرة إيفيا اليونانية، في ظل طقس قاس، في البحر وغرقت، كما تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من ركابها، بحسب ما ذكرته محطة "إي آر تي نيوز".

وكانت المروحية تحلق فوق شمال الجزيرة الواقعة في بحر إيجه، والتي هبت عليها عاصفة قوية. ونقلت المحطة عن الشرطة القول إن هناك عملية بحث وإنقاذ بدأت في المنطقة.

وعرضت محطة "إي آر تي نيوز" مقطع فيديو للحادث، تسببت فيه السحب الكثيفة والأمطار في حجب الرؤية.

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أثينا جزيرة يونانية محطة إي آر تي نيوز

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