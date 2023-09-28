سقوط مروحية وغرقها عند جزيرة يونانية
أثينا - (د ب أ)
سقطت مروحية كانت تحلق فوق جزيرة إيفيا اليونانية، في ظل طقس قاس، في البحر وغرقت، كما تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من ركابها، بحسب ما ذكرته محطة "إي آر تي نيوز".
وكانت المروحية تحلق فوق شمال الجزيرة الواقعة في بحر إيجه، والتي هبت عليها عاصفة قوية. ونقلت المحطة عن الشرطة القول إن هناك عملية بحث وإنقاذ بدأت في المنطقة.
وعرضت محطة "إي آر تي نيوز" مقطع فيديو للحادث، تسببت فيه السحب الكثيفة والأمطار في حجب الرؤية.
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