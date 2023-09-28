الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله -(د ب أ)

قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 15 فلسطينيا في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن قوات الجيش داهمت عددا من مدن الضفة الغربية واقتحمت منازل سكنية بدعوى البحث عن مطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، داهمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة للاجئين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، واعتقلت شابا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أنه سمع من أطراف مدينة نابلس أصوات متتابعة لإطلاق النيران، فيما أغلقت بعض الطرق المحيطة بالمخيم أثناء عملية الاقتحام.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش فجرت طائرة مسيرة في المخيم، سمع دوي تفجيرها من كافة أنحاء المخيم.

وفي السياق داهمت قوات إسرائيلية مدينة طوباس وانتشرت في محيط مستشفى محلي فيما سمع خلال ذلك إطلاق نار كثيف.

وأعلنت جماعات فلسطينية مسلحة عن تصدي مقاتليها لمداهمات الجيش الإسرائيلي في كل من نابلس وطوباس.

من جهته، قال الجيش إن قواته اعتقلت 15 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية وصادرت أسلحة.

يأتي ذلك فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، إنها رصدت أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في مثل هذا اليوم من عام 2000.

وذكرت الهيئة أن من بين تلك الحالات سجل قرابة 21 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال القصر، واعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء، والمئات من الأكاديميين والصحافيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأشارت الهيئة إلى اعتقال أكثر من 2600 فتاة وسيدة فلسطينية؛ كان من بينهن أربع سيدات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف "قاسية وصعبة".

ونبهت الهيئة إلى وجود تصاعد لافت في حجم قرارات الاعتقال الإداري، إذ رصدت إصدار السلطات الإسرائيلية أكثر من 32 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.