الحكومة الليبية: رصد تلوث جرثومي في المياه الجوفية بمدينة درنة

وكالات

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، "رصد تلوث جرثومي، في جميع مصادر المياه الجوفية والخاصة بمدينة درنة، جراء اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلل الجثث عقب الفيضانات التي ضربت المدينة ومدن أخرى شرق البلاد".

وقال عضو بفرق الإصحاح البيئي التابعة لوزارة الحكم المحلي في الحكومة، إن "فرق وزارة الحكم المحلي تواصل معاينة مصادر المياه بالمدن المنكوبة عبر إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه.

كما يتم إجراء تحاليل للمياه بالأنبوب الخاص بسحب مياه البحر في درنة لمحطة تحلية مياه البحر الواصلة إلى منطقة حوض ميناء درنة البحري"، حسب "بوابة الوسط" الليبية.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة درنة، مجدي إدوال، نفى "أي انتشار لأي أوبئة أو أمراض معدية أو بؤر لتفشي الأمراض في مدينة درنة"، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.

وفي الـ10 من سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار مدمر "دانيال" مناطق عدة شرقي ليبيا، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.