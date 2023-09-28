أكبر صفقة أسلحة في تاريخ إسرائيل.. تل أبيب تعتزم بيع نظام دفاع صاروخي لألمانيا

برلين - (د ب أ)

يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس التوقيع على اتفاقا في برلين اليوم الخميس لبيع نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو 3" لألمانيا.

ومن ثم فإن الدولتين تسمحان بالمضي قدما في إنتاج نظام الدفاع الصاروخي، في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويهدف نظام "آرو 3" إلى توفير حماية أفضل لألمانيا وجيرانها من أي هجمات صاروخية محتملة خلال نحو عامين. ويمكن لهذه الصواريخ الموجهة أن تدمر الصواريخ المعادية بعيدة المدى خارج الغلاف الجوي بضربة مباشرة.

ووفقا للبيانات الإسرائيلية، تبلغ تكلفة الاتفاق نحو 4 مليار يورو، وهي أكبر صفقة تسلح في التاريخ الإسرائيلي.

وفي الشهر الماضي، حصلت إسرائيل على إذن من الولايات المتحدة ببيع نظام آرو 3 لألمانيا، حيث يتم تطوير السلاح بشكل مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وكانت لجنتا الموازنة والدفاع في البوندستاج، مجلس النواب بالبرلمان الألماني، قد صوتتا لصالح شراء هذا النظام في يونيو الماضي.

وتعتزم ألمانيا تمويل الاتفاق من أموال صندوق الدفاع الخاص الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو، والذي تم إنشاؤه بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.