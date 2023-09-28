بهدف تعزيز القوة النووية.. كوريا الشمالية تعدل دستورها

سول - (د ب أ)

بات قانون كوريا الشمالية يسمح الآن بتعزيز قوتها النووية بعد أن تم ترسيخ هذه السياسة في القانون من قبل أعضاء مجلس الشعب الأعلى، وفقا لتقرير إعلامي رسمي اليوم الخميس.

وتمت الموافقة على تعديل دستور كوريا الشمالية بالإجماع "لضمان حق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام الإقليمي والعالمي من خلال تطوير الأسلحة النووية بسرعة إلى مستوى أعلى"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تسيطر عليها الدولة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال كيم إن "سياسة بناء القوة النووية لكوريا الشمالية أصبحت دائمة كقانون أساسي للدولة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

يشار إلى أن سعي بيونج يانج للحصول على أسلحة نووية جعلها محلا لنطاق واسع من العقوبات الدولية.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية من أي مدى، وبعضها قادر على حمل رأس حربي نووي.

ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز لعقوبات ضد بيونج يانج. ومع ذلك، يمكن أيضا استخدام هذه الأسلحة لإيصال رؤوس حربية نووية.