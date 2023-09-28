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BBC

تايوان تُعلن عن أول غواصة مصنعة محليًا

12:13 م الخميس 28 سبتمبر 2023

رئيسة تايوان تساي إنج وين

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تايبيه (د ب أ)


أعلنت رئيسة تايوان تساي انج وين، اليوم الخميس، تدشين أول غواصة مصنعو محليًا، لحماية حدود البلاد.
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وقالت تسانج، إن تصنيع الغواصات محليا سيمثل قوة قتال مهمة لحماية حدود تايوان.

وأضافت تساي خلال مراسم تدشين الغواصة في مدينة كاوسيونج بجنوب تايوان " التاريخ سوف يتذكر اليوم... لقد فعلناها"، مضيفا أن تصنيع تايوان للغواصات كان ينظر إليه في السابق على أنه مهمة مستحيلة بالنسبة لها.

وقالت" بناء الغواصات محليا ليس فقط هدفا، ولكن ممارسة حقيقية لحماية دولتنا بإصرار".

ومن المقرر أن تخضع الغواصة، التي يطلق عليها اسم " هاي كون" بلغة الماندرين الصينية أو " ناروال" لاختبار قبول الموانئ ابتداء من الأحد المقبل، قبل أن تنزل المياه للاختبار. ومن المقرر تسليمها إلى البحرية بحلول نهاية 2024.

وقالت القيادة البحرية التايوانية اليوم الخميس إن بناء الغواصات محليا يعد سياسة مهمة بالنسبة لاستقلال الدفاع الوطني التايواني.

ويشار إلى أن تايوان تواجه تهديدا عسكريا متزايدا من جانب الصين.

وتحظى تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، ولكن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها.

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رئيسة تايوان تساي انج وين أول غواصة تايوانية

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