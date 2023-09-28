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الإمارات تُعزي العراق بضحايا حريق نينوى

11:50 ص الخميس 28 سبتمبر 2023

حريق نينوى

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أبوظبي - ( د ب أ)

أعربت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية العراق في ضحايا الحريق الذي اندلع في محافظة نينوى، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس، عن "خالص تعازيها إلى الحكومة والشعب العراقي، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى شمالي بغداد ما أدى إلى سقوط 93 قتيلا وأكثر من مئة مصاب، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.

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