وزير الدفاع البريطاني يصل كييف للقاء زيلينسكي

لندن - (د ب أ)

التقى وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن زيلينسكي أعلن عن زيارة شابس للعاصمة الأوكرانية، من خلال نشر مقطع فيديو على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

ويظهر في الفيديو شابس، وهو يلتقي بزيلينسكي مع تواجد مسؤولين عسكريين من الدولتين.

وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق" إكس" "استقبلت وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في كييف".

وأضاف" أنا ممتن للغاية للمملكة المتحدة لدعمها المالي والإنساني والعسكري".

وأوضح" لقد ناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع وخطوات تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني".