ليبيا تدين الهجوم على قوة بحرينية مرابطة على الحدود السعودية
طرابلس- (د ب أ)
أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المُرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية، المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل،مما أدى إلى مقتل ضابط وسقوط عدد من الجرحى.
ووصفت الوزارة في بيان لها الهجوم، بأنه تطور خطير قد يقوض جهود إحلال السلام ويهدد مساعي التسوية باليمن الشقيق، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".
وأعربت الوزارة عن خالص العزاء لحكومة مملكة البحرين ولذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء للجرحى.
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