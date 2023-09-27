إعلان

BBC

ليبيا تدين الهجوم على قوة بحرينية مرابطة على الحدود السعودية

09:14 م الأربعاء 27 سبتمبر 2023

ليبيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

طرابلس- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المُرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية، المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل،مما أدى إلى مقتل ضابط وسقوط عدد من الجرحى.

ووصفت الوزارة في بيان لها الهجوم، بأنه تطور خطير قد يقوض جهود إحلال السلام ويهدد مساعي التسوية باليمن الشقيق، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وأعربت الوزارة عن خالص العزاء لحكومة مملكة البحرين ولذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء للجرحى.

سوق مصراوى

ليبيا الهجوم على قوة بحرينية الحدود السعودية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يهنئ الأمة العربية بذكرى المولد النبوي.. والحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر