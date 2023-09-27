أمريكا تسمح للإسرائيليين بدخول أراضيها دون تأشيرة

واشنطن- (د ب أ)

قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتزم قريبا السماح للمواطنين الإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة، في أعقاب مرحلة تجريبية هدفت إلى ضمان أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن تمارس التمييز ضد الزوار الفلسطينيين الأمريكيين في إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويأتي القرار الذي تم إعلانه اليوم، بعد يوم من تفاخر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة انتقدتها السفارة الأمريكية بالقدس باعتبارها "سابقة لأوانها تماما" قبل صدور قرار من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية.

ويتيح برنامج الإعفاء من التأشيرة لمواطني نحو 40 دولة دخول الولايات المتحدة، دون تأشيرة مسبقة، والبقاء بها لمدة تصل إلى 90 يوما.

وأشار مسؤولون أمريكيون في إحاطة هاتفية للصحفيين، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن إتاحة البرنامج لإسرائيل سيجلب منافع متبادلة للمواطنين الأمريكيين، بما في ذلك الفلسطينيين الأمريكيين المقيمين في غزة والضفة الغربية.