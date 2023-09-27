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فرنسا تعلن وصول السفير الفرنسي لدى النيجر إلى باريس

06:46 م الأربعاء 27 سبتمبر 2023

وزارة الخارجية الفرنسية

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عودة السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه إلى باريس

وغادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه العاصمة نيامي صباح اليوم، بعد أسابيع من مطالبة حكومة البلاد برحيله.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من وزارة الداخلية في النيجر قوله: "غادر السفير وستة من معاونيه مدينة نيامي"، مشيراً إلى أن الطائرة التي تقلهم اتجهت إلى تشاد.

ومنذ نهاية أغسطس الماضي، تطالب الحكومة النيجرية بمغادرة إيتيه، بعد أن تم تجريده من حصانته الدبلوماسية وتأشيرته، لكن باريس كانت ترفض سحبه.

ويوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أيضاً أن بلاده ستسحب جنودها الموجودين في النيجر، والبالغ عددهم 1500 تقريباً بحلول نهاية العام، بعدما كانت الحكومة النيجرية طالبت بذلك أيضاً.

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وزارة الخارجية الفرنسية السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه وزارة الداخلية في النيجر

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