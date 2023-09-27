العراق يُشكل لجنة للتحقيق في حريق نينوى



بغداد - ( د ب أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية بإشراف وزير الداخلية للوقوف على ملابسات الحريق الذي التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تشكيل لجنة تحقيقية من وزارة الداخلية بإشراف وزير الداخلية للوقوف على ملابسات حادث الحريق الذي حدث في قاعة المناسبات ضمن قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى على أن ترد التوصيات خلال 72 ساعة".

وأشارت إلى تسخير جميع القدرات والموارد الموجودة في مفاصل وتشكيلات القوات الأمنية كافة لتقديم الخدمات لذوي ضحايا المفقودين في حادث قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى وكذلك المصابين.

ولفتت إلى توفير ثلاث طائرات نوع هيلكوبتر في حالة اقتضت الضرورة نقل أحد المصابين من نينوى إلى أي مكان لتلقي العلاج، موضحة أنه تم تنظيم حملات للتبرع بالدم والتواصل مع جميع ذوي الضحايا والمصابين في هذا الحادث المؤسف.

وتجرى في وقت لاحق اليوم مراسم تشييع جثامين ضحايا الحريق الذي أدى سقوط 93 قتيلًا و101 مصاب، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.