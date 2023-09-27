أحد ضيوف زفاف نينوى يكشف مصير العريس والعروس بعد الحريق (فيديو)

(مصراوي)

كشف أحد ضيوف حفل الزفاف الذي انقلب إلى كارثة في نينوي شمال بغداد، أن العريس والعروس بصحة جيدة ولم يصابوا بأذى جراء الحريق الذي التهم قاعة الزفاف مساء أمس الثلاثاء، وذلك حسبما تحدث لقناة "الأولى" العراقية.

وأضاف الرجل أن حالة العريس والعروس النفسية مُدمرة جراء تحول زفافهم إلى حادث مأساوي.

وراح أكثر من 100 شخص وأصيب 150 آخرون في حريق قاعة زفاف في منطقة قضاء الحمدانية، الذي اندلع في وقت متأخر من ليل أمس، فيما صرح نائب محافظ نينوي حسن العلاف مقتل 113 شخصًا جراء الحريق.

وحسبما أفاد الدفاع المدني العراقي فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الألعاب النارية كانت السبب وراء اندلاع الحريق.

وأضاف الدفاع المدني في بيان له أن: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني.. لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".



