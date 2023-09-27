حريق نينوى.. السوداني يطلب تشديد إجراءات السلامة الإنشائية في جميع محافظات البلاد

بغداد - (بي بي سي)

أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة، باتخاذ الإجراءات العاجلة، على إثر حادثة حريق إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية (بغديدا) في محافظة نينوى.

ومن تلك الإجراءات التأكيد على أهمية استمرار مديرية الدفاع المدني بجميع فروعها في المحافظات، في التحقق من الكشوفات الميدانية والسلامة الإنشائية، ومضاعفة جهود الفحص الدوري للمباني الكبيرة والمجمعات التجارية، والمطاعم وقاعات المناسبات والفنادق، والتأكد من توافر إجراءات السلامة فيها، وتحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها، وتشخيص المباني المخالفة.

وكذلك طالب الوزارات والمحافظات كافة، بإجراء الكشوفات للبنايات والتحقق من إجراءات السلامة، مع تحمل الجهات المعنية مسؤولية أي خلل.

وكان السوداني قد طلب من وزيري الداخلية والصحة تقييم الوضع ميدانيا في الحمدانية، وتأمين الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة وأقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين.

وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، لكشف نواحي التقصير، وإعداد قائمة دقيقة لضحايا الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم مادياً.

وأعلن الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدّة ثلاثة أيام، عزاء في الضحايا ومواساة لذويهم وأهليهم.