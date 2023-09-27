السفير الفرنسي يُغادر النيجر إلى تشاد



(مصراوي)

غادر السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، نيامي اليوم الأربعاء، بعد أسابيع من مطالبة الحكومة العسكرية في النيجر بضرورة مغادرته للبلاد، وذلك حسبما أعلن مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية بالنيجر لـ "سكاي نيوز عربية".



وصرح المصدر نقلًا عن مصدر في وزارة الداخلية في النيجر، أن السفير استقل طائرة متوجهة إلى تشاد رفقة 6 من معاونيه حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء.

وشهدت النيجر انقلابًا عسكريًا في يوليو الماضي أطاح بالرئيس محمد بازوم الذي يتهمه المجلس العسكري بموالاة الغرب وتحديدًا فرنسا، وتطالب السلطات النيجرية بمغادرة السفير الفرنسي منذ أغسطس الماضي مع اتهام باريس باتخاذ تحركات معادية ضد مصالح النيجر، بينما رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقتها بأن السلطات الشرعية في البلاد هي وحدها من يمكنها طلب مغادرة السفير مع رفضها للانقلاب الذي أطاح ببازوم.

وأوقف الجيش النيجري كافة اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا كما ألغت الحصانة الدبلوماسية لسفيرها.